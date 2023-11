Villa Alfredo Fortabat: “Lo que nos caracteriza es la tranquilidad”

La localidad serrana está cumpliendo 120 años, y en ese marco, el delegado Gabriel Suburu se expresó en Radio Olavarría. Destacó el crecimiento que ha tenido y el sentido de pertenencia arraigado que tienen los habitantes. También mencionó las actividades que se desarrollarán este domingo para celebrar el aniversario.