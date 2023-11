Promos 2023: el 75% elije seguir estudiando

Los números corresponden a los resultados de la Orientación Vocacional y Ocupacional que realiza cada año la Facultad de Ingeniería en las escuelas secundarias. Florencia Bellomo, psicopedagoga integrante del equipo que lleva a adelante la propuesta, comentó a Lu32 las principales conclusiones del relevamiento, que inició en el mes de abril.