El torneo se desarrollará desde las 10 horas. La competencia se dividirá en 6 categorías, según el año de nacimiento de los jugadores: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Mayores.

En cuanto a la modalidad de juego se expresó que todas las categorías jugarán por sistema suizo, a 7 rondas con 15 minutos por jugador, más 5 segundos por jugada.