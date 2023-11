Jesús Escobar: “Hoy la neutralidad no es una opción”

"Hay momentos en los cuales es vanguardia o aporta muchísimo, pero hoy no suma. Javier Milei representa una alternativa muy dañina, no solo a los intereses de la gente sino al interés general de la Patria, por eso no hay que votar en blanco", afirmó EL referente Nacional de Libres del Sur a pocos días del balotaje.