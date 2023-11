Ricardo Moreno: “No puedo mirar para otro lado porque es atentar contra nuestro propio país”

El ex combatiente de la Guerra de Malvinas se manifestó en Lu32 en relación a los dichos de Javier Milei en el último debate de candidatos. Consideró que se equivocó y contó que diferentes grupos de veteranos se movilizaron en rechazo de sus palabras.