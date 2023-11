“La masacre que se está llevando a cabo en Gaza no tiene precedentes”

Lo expresó Josefina Moreira, integrante del Comité de Apoyo a Palestina, que realizaron una jornada este miércoles en el Paseo Jesús Mendía, para pedir por un “alto al genocidio del pueblo palestino”. También estuvieron presentes miembros de .la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke y del Polo Obrero.