Referentes locales cerraron la campaña en la previa del balotaje

Celeste Arouxet y Maximiliano Wesner expresaron en LU32 los motivos por los que se debe votar a Javier Milei y a Sergio Massa, respectivamente. Por otro lado, también se refirieron a la cuestión local. La concejal reiteró que buscará que el intendente electo cumpla sus promesas, y este manifestó que hay un ‘déficit oculto’ en la gestión que deja Galli.