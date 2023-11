Emilio Wagner: “Para nosotros el tiempo no pasó”

El padre de Diego Wagner Clar, olavarriense que perdió la vida perdió la vida junto con sus 43 compañeros del ARA San Juan, se expresó en Lu32 al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento del submarino. Habló sobre el dolor que conllevan, las hipótesis de lo que sucedió, la persecución que sufrieron, y el apoyo que sintieron de Olavarría.