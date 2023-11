Sábado de definiciones en el Torneo Interbarrial

Desde la Subsecretaría de Deportes, a través de la Dirección de Deporte Social, se recuerda que este sábado se llevará a cabo la definición de un nuevo torneo de fútbol interbarrial, con una jornada que se desarrollará de manera íntegra en la Quinta La Tradición.

La actividad se enmarca en el Programa Municipal de Deporte Barrial, que dice presente en más de 20 barrios de la ciudad, ofreciendo la posibilidad a centenares de chicos no sólo de la práctica de la disciplina, sino también de contención, acompañamiento y también acceso a otras propuestas impulsadas por distintas áreas de la Municipalidad de Olavarría.

El pasado fin de semana culminó la etapa regular del torneo, por lo que resta únicamente la disputa de los playoffs, que se llevará a cabo este sábado 18, desde las 10 horas, con el siguiente programa de partidos:

Categoría Menores:

Semifinales: Hipólito Yrigoyen vs. Carlos Pellegrini, y Barrio Belén vs. 12 de Octubre.

Categoría Sub13:

Semifinales: Sarmiento Norte vs. Provincias Argentinas, Facundo Quiroga II vs. Carlos Pellegrini

Categoría Sub16:

Cuartos de Final: Alberdi vs. Hipólito Yrigoyen, Sarmiento Norte vs. Pelusitas (Equipo PCD de El Provincial), Provincias Argentinas vs. Tiro Federal. Barrio Dorrego, por haber finalizado primero, ya está clasificado a semifinales.

Juveniles:

Semifinales: Facundo Quiroga II vs Coronel Dorrego, Provincias Argentinas vs. Provincias Unidas.