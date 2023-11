Caso Cordero: “Queremos cerrar esta etapa y no lo podemos hacer”

“Estamos dolidos y cansados. Es la tercera vez que se suspende, es una vergüenza y una falta de respeto”, expresó. Agregó que es muy triste, y que ya estaban preparados para viajar al juicio.

En relación a la suspensiones, manifestó que no entiende el por qué, si “no hay dudas de quién le hizo lo que le hizo a mi papá”, indicó, haciendo alusión a Claudio Daniel “Chaco” Ibarra, principal acusado del hecho. “Queremos cerrar esta etapa y no lo podemos hacer porque no nos dejan”, subrayó.

“Ahora va viene la feria en el verano y significa que hasta el año que viene no vamos a tener otra fecha”, se lamentó.

Indicó que están a la espera de una nueva fecha, y aguardan que sean previo a la feria.

Por otra parte, contó que Anabella María José Landalde, quien era pareja de Ibarra, le envió un mensaje por Facebook ‘pidiéndole’ perdón. “Para mí el perdón de esta mujer no sirve, es una asesina”, sentenció.