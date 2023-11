Massa reconoció el triunfo de Milei

Pasadas las 20 horas, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló desde el bunker partidario en Chacarita y señaló que se comunicó con el aspirante de La Libertad Avanza, porque "lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz”, expresó.