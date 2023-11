Javier Milei: “Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”

Tras imponerse en el balotaje, el presidente electo de la Libertad avanza aseguró que “se termina el modelo empobrecedor”. Aseguró que cumplirá a rajatabla con los compromisos tomados, dijo que todos son bienvenidos a sumarse y pidió al gobierno que se hagan responsable del país hasta el 10 de diciembre.