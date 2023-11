Almaceneros: “Te dan ganas de cerrar las puertas”

Foto: En Línea Noticias

Lo consideró Julio De Felice, referente del comercio minorista de la Cámara Empresaria de Olavarría, en relación a la situación que está atravesando el sector. Aseguró que los mercados mayoristas están manejando un aumento de entre el 30 y 40%. “Estamos muy preocupados”, dijo a Lu32.