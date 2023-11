La nueva sede del Instituto de Educación Física ya está funcionando

Lo confirmó su director, Gabriel Coronel. Además, dio detalles a Lu32 sobre una placa conmemorativa descubierta por la primera camada de egresados del establecimiento. También comentó las sensaciones de estar en su propio edificio y adelantó que esperan que luego del 10 de diciembre, se desarrolle el acto oficial de inauguración.