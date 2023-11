"Me voy con la frente alta y con el orgullo de haber sido el Intendente de Olavarría por 8 años"

Así lo afirmó el Intendente Ezequiel Galli quien formó parte de los festejos por un nuevo aniversario de Olavarría el último sábado. Dijo que deja las cosas ordenadas para quienes vienen, cosa que no le ocurrió a él cuando asumió en el 2015. "Ahora nos toca ser oposición", aseguró.