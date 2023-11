Laportilla: “Estamos teniendo en consideración que el agua no es un recurso infinito como antes”

El subgerente de Obras Sanitarias, Ingeniero Emanuel Laportilla, se expresó en Lu32 sobre el uso racionalizado del agua, en la previa de un verano que promete ser agobiante. Adjudicó la problemática de la escasez al cambio climático y la sequía. Contó además que se inauguró un nuevo pozo de agua, y que próximamente, se hará otro.