Estafas virtuales: alertan por distintas modalidades de engaño

El Doctor Sergio Roldán se refirió a esta problemática y dijo que los llamados no solo provienen de los internos alojados en las cárceles. Pidió a la población tener sumo cuidado. Dijo que el delito crece, muta y se desarrolla y siempre la justicia está en desventaja.