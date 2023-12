Municipales: críticas a Galli y mensajes a Wesner

El sindicato, recordemos, declaró el jueves el Estado de Alerta, Movilización y Asamblea Permanente y llamó, con 24 horas de anticipación y con carácter urgente a una Asamblea y posterior conferencia de prensa, que se llevaron a cabo en la mañana de este viernes en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.