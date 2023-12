Racing decidió no continuar con el comodato con la Unión de Ciclistas

Se debe al incumplimiento de un acuerdo establecido con el Municipio dos años atrás, en el que se establecía la construcción de un gimnasio a cambio de que la pista de ciclismo pase a ser municipal. Mario Giacomaso, presidente de Racing Atletic Club, comentó a Lu32 que dicha obra debía estar finalizada a fin de este año, pero recientemente se enteraron que se dio de baja la licitación correspondiente a la segunda etapa.