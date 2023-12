Unos 200 municipales aguardan el pase a planta permanente

Lo expresó José Stuppia, secretario general del Sindicato que se encuentra en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, con impacto en las pruebas para la licencia de conducir en La Máxima. Añadió que espera el llamado del intendente electo y que se debatirá si los trabajadores recibirán a la nueva gestión en alerta.