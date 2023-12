Hay trabajadores despedidos en obras de rutas 3 y 226

Foto: Noticias de Azul

Lo confirman desde la UOCRA Seccional Azul. Se trata de obradores que están situados a lo largo de las trazas y pertenecen a Dos Arroyos, Vial Agro y Cartellone. Valentín Tedesco, secretario general del gremio, dio detalles en LU32.