Licencias toma trámites, pero no está dando turnos para exámenes

El titular del área, Leandro Lanceta, explicó en Radio Olavarría qué es lo que está sucediendo en torno a la medida de fuerza que se sostiene en La Máxima. Por otro lado, también mencionó quiénes son los ciudadanos que deben concretar las pruebas para la obtención o renovación del carné. Agregó que la decisión de no tomarle práctico a los mayores de 70, puede ser revisada por la nueva gestión.