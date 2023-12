La UCR propone intervenir en la lucha contra la ludopatía

La titular del partido, Belén Vergel, se refirió al proyecto de ordenanza que presentaron en el Concejo Deliberante que busca implementar una campaña de prevención de la adicción al Juego en edades tempranas. Alertó por los casos de los que se han enterado, y consideró que se necesita dotar de herramientas desde el Estado para abordar las situaciones.