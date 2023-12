El Concejo Deliberante de Olavarría tuvo el 1,6% del presupuesto del total del municipio

La titular del Cuerpo que deja su función este lunes, Cecilia Krivochen, destacó en LU32 el trabajo administrativo que concretaron para mantener las cuentas del órgano en orden, pese a la alta inflación. A modo de autocrítica, señaló que le gustaría haber podido estar más tiempo en el territorio. Por otro lado, adelantó que los nuevos concejales asumirán el lunes por la tarde, y ese día se elegirán las autoridades. Entre Guillermo Santellán y Liliana Schwindt, Krivochen mencionó que el nuevo titular “no va a ser una mujer”, aunque dependerá del voto.