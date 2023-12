El intendente Galli realizó un balance de su gestión

“Gracias a todos por su presencia, gracias a los medios y gracias a cada uno de los presentes. Son las últimas horas de una gestión de ocho años. Son los últimos instantes y es vital para mí, como Intendente de Olavarría y también como vecino, brindar un último mensaje”, introdujo al comienzo de su discurso.

“En primer lugar, y desde lo más profundo de mi corazón, quiero decirles gracias a los vecinos por haberme permitido ser su Intendente durante dos gestiones. 8 años de mi vida que me permitieron transformar en realidad mi sueño, ser Intendente de mí querida Olavarría”, expresó.

En un párrafo aparte reconoció a todo el equipo que lo acompañó durante su gestión “infinitas gracias a cada uno de los integrantes del equipo, son muchos, y me hubiera gustado despedirme individualmente, pero la gestión lo hizo imposible. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo y por su acompañamiento”.

“En segundo lugar y motivo por el que convoqué a los medios, es importante evaluar. Durante 8 años hemos realizado diversos y numerosos cambios. Como nos sucede en la familia o en el trabajo, diciembre nos invita a recordar y a evaluar. Porque una buena evaluación nos permite proyectar, planificar y soñar”, señaló.

El repaso de gestión involucró diferentes áreas como educación, infraestructura, parque automotor, transporte, medio ambiente, deportes, salud y seguridad.

De esta manera el intendente Ezequiel Galli inició el balance con un análisis de la situación económica financiera, de acuerdo a los datos proporcionados desde RAFAM al 30 de noviembre de 2023.

Luego se refirió a las inversiones realizadas en materia de infraestructura educativa, destacando que se intervinieron más de 80 instituciones educativas. Al respecto destacó la construcción de los Jardines de Infantes Nº 919 y Nº 929, como las obras más emblemáticas en lo que se refiere a educación.

“La transformación que realizamos en infraestructura escolar no tiene precedentes en la historia del Partido. Intervenimos más de 80 establecimientos educativos. Tomamos la decisión de invertir el Fondo Educativo donde corresponde; para mejorar las condiciones de alumnos, docentes y no docentes. Nos llena de orgullo decir que hoy en las escuelas de Olavarría no hay más letrinas en los baños ni techos cancerígenos de fibrocemento. La transformación la iniciamos por lo urgente y después nos dedicamos a lo importante. Construimos jardines (919 y 929) y reformamos escuelas, por una simple razón, porque estamos convencidos de que sin educación no hay futuro para los olavarrienses”, aseguró.

En este sentido agregó que actualmente se encuentra en marcha la ampliación de la Escuela Nº 58.

En cuanto a infraestructura, en números se amplió la red cloacal beneficiando a más de 15 mil vecinos, se ejecutaron más de 70 obras de pavimento y cordón cuneta, más de 50 obras de agua y gas, se realizaron importantes mejoras en caminos rurales, se implementó del programa de viviendas TUVI y se construyó la planta depuradora cloacal Loma Negra.

La extensión del servicio de cloacas permitió beneficiar concretamente a vecinos de los barrios Luján, Villa Magdalena, Villa Floresta, Loma Negra, Facundo Quiroga e Hipólito Yrigoyen.

En tanto que las más de 70 obras de pavimento y cordón cuneta, alcanzaron a barrios tales como: Pueyrredón, AOMA, Luz y Fuerza, Eucaliptus, por mencionar algunos o lo más significativos. Durante estos ocho años se realizó la repavimentación de Av. Alberdi, Av. Ituzaingó, Av. Avellaneda y Eva Perón.

Más de 1000 obras se han realizado en diferentes puntos de Olavarría y las localidades del Partido. La política municipal y la decisión del Intendente siempre recayeron en contratar empresas locales para cada una de las ejecuciones en materia de obras públicas.

Caminos rurales, cordón cuneta, escuelas y jardines, espacios verdes, hidráulica, iluminación, mantenimiento de cementerios, espacios públicos y urbano, obras civiles, saneamiento, pavimentación, plazas, redes cloacales, de agua y de gas; son algunas de las diferentes obras que se llevaron a cabo en el Partido de Olavarría.

“Al momento de contratar una empresa para cualquier tipo de trabajo, siempre fue prioridad lo local, en todos estos años se generó un movimiento económico en Olavarría, que no trascendió nuestras fronteras. Fueron empresas de acá, con mano de obra de acá, que compraron materiales acá”, resaltó.

Los trabajos en caminos rurales fueron permanentes, pensados en conjunto de acuerdo a los requerimientos e inquietudes, con los integrantes de la Mesa Agropecuaria. “El campo es uno de los motores de la economía y para el Municipio resulta importante el continuo diálogo para el crecimiento del sector·, consideró Galli.

“El Programa TUVI fue pensado para que las familias del Partido de Olavarría puedan tener su techo propio y construir su hogar. Así lo pensamos desde un primer momento y nos enorgullece saber que 50 familias dejarán de pagar un alquiler, para pasar a pagar la cuota de su casa”, valoró en cuanto a la política de demanda habitacional.

Como hecho significativo, en materia de obras públicas, servicio e infraestructura, el 11 de octubre de 2019 el intendente Galli inauguró la planta depuradora cloacal de Loma Negra.

La planta demandó una inversión cercana a los 25 millones de pesos, provenientes de recursos provinciales, en un plazo de ejecución de tres años y medio, teniendo en cuenta la magnitud que representa este tipo de obras de infraestructura. La construcción de esta nueva planta permitió cerrar el circuito de depuración cloacal existente, en forma conjunta con la red que se encuentra construida en la localidad y –además- evita contaminar el curso receptor de agua.

Respecto a la renovación del Parque Automotor, se adquirieron 124 vehículos, 24 en 2023 entre ciclomotores, pick ups y automóviles, y además se compraron nuevas motoniveladoras, palas cargadoras y retroexcavadoras, furgones, camiones y acoplados.

En materia de transporte público “hicimos una transformación histórica Cambiamos micros arruinados que se incendiaban, por unidades accesibles y 0km, con aire acondicionado y calefacción”.

“Transparentamos los números con la llegada de la SUBE: logramos conocer verdaderamente a través de datos la cantidad de personas que viajaban, agilizamos el servicio y garantizamos a los estudiantes del Partido el boleto gratuito”, celebró el intendente Ezequiel Galli.

Como hechos significativos, Galli destacó que en el año 2019 se realizó la nueva concesión del servicio público de transporte de pasajeros urbano a la empresa Tu Bus. Mientras que en el año 2022 se adjudicó el servicio interurbano a la firma Las Sierras, y un año más tarde se logró que ingresara al barrio Aoma, un reclamo histórico por parte de la comunidad.

Sobre ambiente, Galli destacó la implementación del Programa GIRO “que promueve la generación, separación y tratamiento en fuentes de origen de los residuos. Hoy el programa GIRO alcanza más de 30 mil hogares”.

El proyecto hace eje en la generación de residuos, la separación y tratamiento en la fuente de origen, así como en su recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final. Cada una de las etapas está acompañando por educación y concientización social.

El Programa Giro cuenta con una Planta de Clasificación, que contiene prensa horizontal para envases y latas, un elevador de contenedores de material seleccionado, un contenedor móvil de material seleccionado, la tolva para la cinta de alimentación y las estructuras y plataformas adicionales de la cinta de clasificación.

También contiene dos balanzas, una que es utilizada para el pesaje de fardos de materiales reciclables, y otra para realizar el pesaje por eje de los camiones que ingresen con la recolección diferenciada, una minicargadora (o mini pala cargadora), un autoelevador y una prensa vertical para compactar plásticos, cartón y papel.

En el sector para la futura Planta de Compostaje, se colocaron las plateas en las que se arman las pilas de material compostable.

En cuanto a las políticas en materia de promoción del deporte, Galli valoró la construcción de la pista de atletismo, la construcción de la nueva sede para el Instituto de Educación Física y el acompañamiento a clubes y deportistas profesionales

El 22 de diciembre de 2020 quedó inaugurada la pista de atletismo municipal, ubicada en el Parque Avellaneda, que pretende constituirse en el punto neurálgico del deporte en Olavarría.

La pista se incluyó dentro de una de las etapas de obra que se proyectaron en el predio, para sentar las bases de lo que sería el Centro Deportivo Municipal, pensado como un espacio para concentrar distintas disciplinas deportivas (fútbol, básquet, vóley, handball) y oficinas administrativas.

El 14 de mayo de 2022 quedó inaugurada la segunda etapa: la obra de construcción de baños, gradas y depósito.

Luego llegó la construcción de la sede propia para el Instituto Superior de Formación Docente Nº47: un edificio de más de 1000 m2, con ocho aulas, biblioteca, salón de usos múltiples, depósito, sala de máquinas, oficinas administrativas (preceptoría, secretaría, director/a, sala de reuniones, office y sanitarios). También presenta los grupos de sanitarios para la comunidad estudiantil, baños damas, caballeros y para personas con discapacidad, que cuentan con sector de duchas, depósito y sala de máquinas.

“Toda la comunidad del Instituto de Educación Física merecía tener un edificio de estas características. Ahora nuestros profes van a poder estudiar en un lugar que imaginaron sus antecesores durante 50 años”, sostuvo.

“Entendemos al deporte como una política de Estado, como el acceso no sólo a prácticas saludables, sino también como un espacio amigable para el desarrollo social y el aprendizaje de valores indispensable. Esos son las metas de la labor que desarrollamos desde la Subsecretaría de Deportes y Recreación, lo cual queda plasmado no sólo a través de los Programas que de manera permanente se desplegaron en distintos puntos del Partido, con propuestas para todos los gustos y edades, sino también por el acompañamiento a quienes representan el deporte olavarriense en distintas disciplinas, competencias y ciudades”, afirmó.

En este sentido detalló que “se trata de los Programas de Becas y Espejos Deportivos, con los que se ha apoyado el desempeño de decenas de deportistas de nuestra ciudad. Disciplinas como atletismo, boxeo, natación, ciclismo, tenis, pero también otras quizás no tan masivas como tiro o skate han sido y son parte de este programa que se traduce en el acompañamiento de la Municipalidad al esfuerzo, compromiso y tenacidad”.

Cabe mencionar que los citados programas son destinados únicamente a deportistas individuales, pero del análisis no debe excluirse el acompañamiento permanente que se hace a los deportes en conjunto en la etapa formativa mediante el apoyo logístico, tanto en transporte como en la entrega de materiales, que se le realiza a clubes e instituciones.

En materia de salud, el Intendente priorizó la construcción del Pabellón de Traumatología, Gastroenterología e Internación del Hospital Municipal; la gestión de la pandemia (entre lo que destacó “la realización de 85 mil testeos con el Laboratorio de Biología Molecular”) y, asimismo, la ampliación del CAPS N° 21 de Loma Negra y el N° 7 de barrio Independencia.

En cuanto al nuevo pabellón hospitalario, Galli expresó: “Inaugurado en 2018, en el Pabellón de Traumatología ´Dr. Diego M. Lamberto´, incomparable con el anterior, hoy en día los profesionales de la salud y los vecinos de Olavarría encuentran un lugar como se merecen para poder desarrollar el día a día. Es un lujo para el Partido de Olavarría y la región tener este lugar, tener acceso directo a las ambulancias, tener comunicación más directa con el quirófano, con el servicio de imágenes y con el Hospital en sí, y tener servicio de rehabilitación y consultorios”.

El nuevo servicio de Traumatología y Rehabilitación cuenta con una amplia sala de espera de 90 metros cuadrados, cinco consultorios, acceso directo para ambulancias, distintos sectores para rehabilitación y kinesiología, terapia ocupacional, curaciones, una sala para camilla y baños adaptados para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, el Intendente resaltó el Pabellón de Gastroenterología e Internación, inaugurado en septiembre de 2022. La obra consistió en la construcción de un edificio totalmente nuevo de unos 1.200 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres niveles. En planta baja se ubica el sector de quirófano de gastroenterología, sala de espera y conexión a quirófano. Mientras que en el primer piso pasó a funcionar el sector de internación en clínica médica: 9 habitaciones de 2 camas con baño privado, sector de enfermería con cocina y recepción. En el segundo piso se encuentra el sector internación clínica, conexión quirúrgica, 9 habitaciones generales.

El nuevo sector cuenta con calefacción mediante losa radiante, equipos de aire acondicionado frío-calor, iluminación LED, camas de última generación y gases medicinales en todas las habitaciones.

En relación a los centros de atención primaria referidos anteriormente, en 2020 abrió sus puertas el CAPS de Loma Negra totalmente renovado. Galli subrayó “las mejoras en las condiciones de trabajo y de atención para toda la comunidad de Loma Negra”.

“El antiguo edificio fue inaugurado en el año 1993 y actualmente, con las obras ejecutadas con recursos municipales por más de 2 millones de pesos, quedó totalmente renovado con amplios y cómodos espacios, bien diferenciados, de acuerdo a las distintas especialidades que allí funcionan”, expresó el Intendente.

Se realizaron tres consultorios nuevos, uno para atención médica, el segundo para atención de nutricionista y psicólogas, y el tercero para control del niño sano, en un espacio más amplio e independiente a los restantes para la vacunación. Se amplió la sala de espera y se hizo la oficina para la secretaria con box privado para las historias clínicas y con mejor atención para el público. También se reformó la parte de la cocina, para que no quede en contacto con la calle, con una entrada totalmente diferenciada. Quedó una entrada para ambulancia, directamente para la parte del mini shock-room o enfermería, para el acceso más rápido de los pacientes que ingresan en estado de gravedad.

Por otro lado, se encuentra en construcción el nuevo sector de internación del nosocomio local. En esta segunda etapa, explicó Galli, en esta segunda etapa se trabaja en la construcción de este nuevo piso, de más de 500 m2 cubiertos, lo que permite la edificación de 11 habitaciones (de tres, dos y un paciente) sobre las cuales se dispondrán 20 nuevas camas. La obra incluye una habitación para residentes y una sala de reuniones para las charlas grupales con médicos residentes.

Además, la construcción de baños totalmente equipados, también para personas con discapacidad. Incluye locales de apoyo para enfermería y jefa de sector.

Este nuevo nivel se vincula con el edificio de clínica médica y clínica quirúrgica, (inaugurado en 2022) a través de un puente, al igual que en las plantas baja y primera. Esta comunicación permitirá una mejor circulación del personal y el descongestionamiento del pasillo central del Hospital. “La intención del proyecto es mejorar las condiciones de atención, además del aumento de su capacidad” enfatizó.

Sobre la ampliación del CAPS 7, explicó Galli, la ampliación consta de 140 metros cuadrados cubiertos nuevos, los cuales se distribuirán en 5 consultorios, salas de espera, circulación técnica, vestuario del personal del servicio y la oficina de la policía, que hoy funciona en un módulo/contenedor. Una vez terminadas las obras el CAPS tendrá una superficie total 285 metros cuadrados.

“A partir de esta obra de ampliación, el Centro de Salud del Barrio Independencia se constituirá en la sede de la Residencia de Medicina General. Les permitirá contar con un espacio físico en el que no sólo se dictarán clases o se llevarán a cabo actividades académicas, sino también les facilitará un espacio de pertenencia en la ciudad” afirmó el Intendente.

“Siempre se buscaron espacios alternativos dentro del Hospital Municipal o en alguna de las salas, por eso es tan importante poder contar con un sitio permanente en el que puedan establecerse y trabajar cómodamente” añadió.

En materia de obras públicas vinculadas al área de Desarrollo Social, el Intendente hizo especial hincapié en la construcción de los edificios de los NIDO (Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades) en los barrios El Progreso y Villa Magdalena, además de lo cual se realizaron intervenciones en los barrios. El primer NIDO fue inaugurado el 5 de septiembre de 2017 y el otro el 14 de diciembre de 2018.

“Los espacios se centran en ofrecer oportunidades para personas de todas las edades, con una amplia oferta de cursos y talleres de formación sobre distintas temáticas que van desde computación, textil y repostería, deportivo y cultural, carpintería, hasta psicopedagogía y talleres de sensibilización orientados a temas de violencia familiar y de género”, explicó Galli.

“El proceso de construcción de los espacios, como la selección de actividades y cursos se realizó junto a la comunidad, escuchando sus propuestas y atendiendo a sus necesidades”, subrayó.

“En El Progreso, además, se realizaron obras de infraestructura comunitaria que implicaron un cambio en el barrio a partir de la renovación del espacio público con el mejoramiento de veredas, cordón cuneta, entoscado de calles, la construcción de una plaza, alumbrado y arbolado. También se llevaron a cabo distintos arreglos en los frentes de las viviendas del barrio y tareas de pintura” añadió el Intendente, al tiempo que subrayó que “Villa Magdalena era una zona que no tenía absolutamente nada, un barrio que no tenía prácticamente servicios. En paralelo a la construcción del NIDO, el barrio cambió, a partir de una transformadora intervención comunitaria que incluyó la construcción de un parque lineal (que lleva el nombre de Diego Wagner Clar), cloacas, una planta depuradora, entoscado de calles y desagües pluviales”.

Por otro lado, el Intendente se refirió a lo que respecta a seguridad; en particular a la implementación de Ojos en Alerta, la instalación de luces led y Cámaras de Seguridad en todo el Partido y la adquisición de móviles.

“El Municipio ha realizado una importante inversión en Luminaria LED, con la instalación de más de 6000 luminarias en Parque Mitre, Plaza Aguado, Plaza Luz y Fuerza, AOMA, SIP Los Fresnos, barrios Roca Merlo, Mariano Moreno, BICE, San Vicente y Pueblo Nuevo, entre otros. Esto responde a la necesidad de ir hacia espacios más sostenibles y eficientes, con la incorporación de este tipo de tecnología que además de presentar un mayor rendimiento y un importante ahorro energético, mejora fundamentalmente la calidad de vida de los vecinos y brinda mejores condiciones de seguridad”.

En relación a monitoreo, expresó Galli, actualmente Olavarría cuenta con 320 cámaras de seguridad, 186 de las mismas fueron adquiridas desde el 2016 a la fecha.

Durante los primeros meses del 2023 la red de Monitoreo se extendió a accesos y lugares clave de Sierra Chica, Hinojo, Colonia Hinojo, Sierras Bayas y Loma Negra. Esas cámaras cuentan además con el equipamiento que permite el seguimiento y almacenamiento local, además de la conexión y visualización desde el Centro de Monitoreo Municipal.

“El punto a tener en cuenta y que deja en evidencia el rol clave en materia de prevención e investigación, es que en el Centro de Monitoreo no sólo se visualiza lo que registran las cámaras, sino que además se recepcionan las denuncias de Ojos en Alerta y se mantiene una comunicación directa con los servicios de emergencia. Es por ello que hay labores de soporte diario que no se reflejan en las estadísticas generales pero que son sumamente importantes”, destacó el Intendente.

En mayo del 2019 el intendente Galli firmó un convenio para la incorporación de la herramienta “Ojos en alerta” en Olavarría, para avanzar en materia de prevención en seguridad ciudadana: los vecinos realizan denuncias a través de su teléfono celular.

“Ojos en alerta” es un complemento de WhatsApp que permite que distintas personas accedan a comunicarse de manera directa e instantánea con las fuerzas de seguridad.

“Actualmente son más de 6000 los vecinos adheridos a Ojos en Alerta, pero ya han sido cerca de 8 mil aquellos que al menos en una ocasión se han comunicado a través de esta herramienta” subrayó el Intendente.

En cuanto al tipo de alerta, detalló que “desde la implementación del programa los hechos derivados del tránsito son la situación más denunciada, con un porcentaje cercano al 17% del total. Luego, en una suerte de podio, con el 16% aproximado se ubican los ruidos molestos y los movimientos sospechosos”.

Las alertas son recibidas por personal municipal que canaliza las emergencias ya sea a través de personal de la Dirección de Control Urbano, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Hospital Municipal, Policía Bonaerense e inclusive el Centro de Monitoreo Municipal, con el cual comparte espacio de trabajo.

Como mensaje de cierre, el intendente Ezequiel Galli expresó “en algunas horas dejaré de ser el Intendente de Olavarría pero estaré siempre, como lo estuve para cada vecino.

Mi familia volverá a ser dueña de mi tiempo, pero siempre habrá un minuto, un instante, un mensaje o un encuentro para escuchar y ayudar.

Porque en unos días ya no seré el Jefe de Gobierno, pero seré siempre Ezequiel, un vecino que quiere y hará lo mejor para cada habitante del suelo olavarriense”.