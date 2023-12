La gestión saliente nos privó de muchos placeres de la mesa y de la vida. Compró tantas voluntades, que en un primer intento podrían haber sido buenas, que se cegaron con dinero, cargos o recursos, limitando su visión a su propio ombligo, sus silencios expresaron que la patria ya no era el otro.

Durante estos años, Libres del Sur ha sido una de las pocas voces que se han alzado contra la inflación, la pobreza, la inseguridad, el desempleo y los femicidios. Fuimos una fuerza que, al asumir Alberto Fernández, presentamos una propuesta concreta para crear un millón de puestos de trabajo. No era una petición ni una utopía, sino un proyecto que explicaba cómo hacerlo. Sin embargo, se desestimó.

Desde el principio, nos opusimos al pago de la deuda con el FMI, considerándola ilegal y usurera, y pedimos que se investigara. Optaron por no escuchar. Fuimos nosotros, este espacio político, quienes promovimos la primera consulta popular para congelar los precios de los alimentos y las tarifas durante un año. La propuesta fue bien recibida en todo el país, pero la gestión la desestimó.

Las MuMaLa de Libres del Sur solicitaron mes a mes al Congreso que se declarara la emergencia en violencia de género para optimizar recursos. También fueron ignoradas. Sin embargo, fueron las MuMaLa las que levantaron la bandera por cada víctima, sin elegir por qué casos manifestarse.

Elegimos ser la voz de aquellos a quienes se pretendía silenciar. No somos como otras organizaciones que necesitan el número, la desgracia o que el gobierno de turno sea de otra bandera para reconocer la situación de la calle.

Dato mata relato, fue una premisa que tuvo vuelo, y es que no tiene mayores preámbulos, veamos algunos;

En la cuestión política, Alberto Fernández fue elegido por CFK y el kirchnerismo para ocupar la presidencia. Después de cuatro años de gestión, admite que su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner terminó distante. Este impacto y la necesidad de enmendar relaciones les ocupó más tiempo para repartirse el poder que para gestionar, y eso se refleja directamente en los resultados.

En lo social, durante la gestión de Fernández, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la pobreza alcanzó el 44,7% y la indigencia el 9,6%. Estos argentinos no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria y conviven con carencias en salarios, salud y educación.

En términos económicos, la administración Fernández-Kirchnerismo-Massismo concluye su mandato con una inflación de más del 800% , superando ampliamente la gestión de sus predecesores, el Pro. El costo de la canasta básica ha ascendido a unos 400 mil pesos, mientras que el sueldo promedio es de $132.000. Un jubilado que ha aportado durante 30 años o más, percibe una jubilación media de $106.000. El salario de noviembre del diputado elegido presidente y que dejará su banca, percibió 1 millón 762 mil 835 pesos, monto que ha crecido por encima de la inflación, la pobreza, la inseguridad y el desempleo, pero no al ritmo del salario de las mayorías populares.

¿Por qué seguir enumerando las grandes carencias del gobierno que llegó con la promesa de “Volver mejores”, si solo con estos aspectos y aquellos con los que has tenido que convivir, te han llevado a vos, a tu vecino, o tu familiar y a la mayoría, ¿a optar por una fuerza diametralmente opuesta? Donde la gestión saliente ha sido un partícipe necesario de ese triunfo. En la calle se escuchaba: “¿Qué más podemos perder?” Pronto lo sabremos, pero muchos ya decían: “Yo perdí…”. Recuerden a ese padre con su hija en brazos camino al hospital, a quienes no llegaron a la vacuna para el COVID y a los vacunados VIP. Recordemos que el albañil, el parquero, no podían ni ir solos a realizar su trabajo, que se los llevaban a la comisaría, mientras que, para otros, la situación se volvió ideal para la fiesta.

Libres del Sur continuará al frente con su voz, que será la tuya. No desestimamos los datos de la realidad, nos pronunciaremos objetivamente. Dependerá de cada uno entender quiénes eligieron estar siempre y darse cuenta de los que ahora oportunamente aparecerán.