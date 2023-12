Tras la fuerte tomenta de este jueves, el Municipio sigue brindando asistencia a las familias afectadas

Se registraron 208 voladuras de techo más que las ocurridas el martes. La Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría Mercedes Landívar comentó el trabajo que siguen realizando. Dijo que junto al Intendente Maxi Wesner estuvieron recorriendo la zona más complicada que son los barrios Eucaliptus, Belen, Mataderos, Isaura y Cuarteles.