Landívar: 'De esto tenemos que salir fortalecidos'

La jefa de gabinete del municipio se expresó en LU32 y consideró que la emergencia se trabajó como si la gestión de Unión por la Patria haya inicia´do hace tiempo. Mercedes Landívar destacó la decisión de Maximiliano Wesner de constituir el Comité de Defensa Civil desde el primer minuto del evento.