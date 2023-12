‘El primer temporal, salvo Loma Negra, afectó a todo el partido’

Lo expresó Claudio Nápoli, gerente de distribución de la Cooperativa Eléctrica en LU32. Manifestó que, cuando comenzaban a recuperarse y atender los reclamos puntuales, vino la segunda parte del temporal que frustró muchas de las reparaciones previas y sumó más trabajo.