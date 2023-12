Mestralet: “Buscan que nos atemoricemos y no nos movilicemos, pero van a producir lo contrario”

El referente y ex candidato a intendente del Frente de Izquierda, Agustín Mestralet, opinó sobre el protocolo “anti piquete” propuesto por la Ministra de Defensa Patricia Bullrich, y sobre los dichos recientes de la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, en donde afirma que aquella persona que corta las calles, no cobrará ningún plan social.