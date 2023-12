La ministra de seguridad parece más interesada en reprimir las protestas que en garantizar la seguridad ciudadana.

¿Por qué? Parece que su objetivo principal es limitar la libre expresión de aquellos más afectados por las políticas de ajuste económico del Ministro de Economía, Luis Caputo. La primera comunicación de Bulrich anunció la intención de usar la represión contra aquellos que protestan por su descontento con estas políticas, y, además, planea cargar el costo de estos operativos a los organizadores de las protestas. Esto implica que se volverán a realizar tareas de inteligencia, lo que podría resultar en la persecución de aquellos que están sufriendo la crisis económica que estas políticas ya están exacerbando.

Hoy en día, la política represiva se dirige contra los piqueteros. En el inconsciente colectivo, muchos asocian a receptores de ayudas sociales con estas acciones. Sin embargo, lo que la mayoría no percibe, y que se darán cuenta cuando reciban la próxima factura de algún servicio, es que la eliminación de subsidios también los convierte en parte del grupo de “planeros”. Este papel criminalizador de la protesta también se dirigirá a todos aquellos que encuentren en las manifestaciones callejeras un punto de encuentro con realidades similares a las suyas. Estas personas también serán objeto de represión, persecución y hostigamiento. Solo entonces se darán cuenta de que todos estábamos en el mismo barco, siendo salvados por el Estado. Un Estado que no supo fomentar la creación y contratación de empleados, por lo que, como el dinero no era suficiente, subsidió servicios y empleo.

Y ahí es cuando confirmaras, “soy un planero” seguido de la pregunta ¿Yo era la casta?