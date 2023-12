Radio Olavarría sigue trabajando para restablecer su transmisión habitual

En este sentido, informamos que en horas de la mañana se pudo quitar la estructura del sector en el que había caído hace una semana, durante el temporal que azotó a nuestra ciudad.

De esta manera se prepara el terreno con el fin de colocar el nuevo mástil.

Por otro lado, se realizó la evaluación de las condiciones técnicas del resto de los equipos que no fueron dañados.

Como ya hemos informado, AM 1160 sigue transmitiendo por FM 98.7 Cristal, mientras que en algunos sectores de la ciudad y zona puede recibirse también a través de la Amplitud Modulada. Se aprovecha para, nuevamente, ofrecer disculpas a los oyentes de Rock And Pop Olavarría, por la decisión de mantener la programación de la AM en ambas frecuencias, de forma provisoria.

Solo se va a poder restablecer al cien por ciento la transmisión habitual, cuando se coloque la nueva torre y se instale la nueva antena.

En este sentido cabe destacarse que se siguen haciendo las gestiones para poder acceder a los materiales mencionados que, como ya se ha dicho, involucra una inversión millonaria.