Vecinos del barrio 10 de Junio advierten por la instalación de una antena telefónica

Está ubicada en el centro de una manzana, en calle Collinet entre Aguilar y Saavedra. Corresponde una empresa de telefonía y tendría unos 25 metros de altura. Sebastián Bonetto, ingeniero y vecino del barrio, contó a Lu32 los peligros que conlleva la instalación, y adelantó que se está armando un petitorio para elevarlo al Concejo Deliberante.