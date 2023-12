“La ayuda sirve para hacer reparaciones en el invernadero y empezar a plantar algo”

Enrique Hohl, referente de la Federación Rural para la producción y el arraigo, se expresó en Lu32 luego de que el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, entregara materiales a productores hortícolas afectados por el temporal. Cabe recordar, que la organización había comunicado que las tormentas les destruyó un 80% de la producción.