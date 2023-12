Asumió Liliana Schwindt en el Senado: ‘tengo que esperar a ver qué va a hacer Bucca’

La oriunda de Colonia Hinojo, juró este miércoles en la Cámara Alta de la Provincia en la banca por la que pidió licencia el bolivarense. Manifestó que el gobernador Kicillof necesita que esa banca esté ocupada, porque envía el presupuesto 2024 la próxima semana. También tuvo duros términos para con el DNU de Javier Milei.