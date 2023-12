CTA, CGT y MTE Olavarría: ‘Lamentablemente, no nos equivocamos’

El respeto por la voluntad popular y el resultado de las recientes elecciones también significa cuidar y hacer valer la Constitución Nacional.

La andanada de medidas y amenazas que el Gobierno Nacional lanzó en las últimas horas significa un claro riesgo para el movimiento obrero.

El avasallamiento de la ley, el desprecio por el Congreso, el intento de derribar derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras y la preparación de un terreno propicio para los negociados de los mismos poderosos de siempre nos generan indignación y rechazo.

Los más de 40 Sindicatos que formamos parte de la futura CGT Regional Olavarría, los Sindicatos nucleados en la CTA Regional Olavarría y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Olavarría, insistimos hasta el cansancio en los últimos meses con la necesidad de reforzar y ampliar la unidad gremial para luchar contra quienes amenazaban al campo popular en general y a los trabajadores y trabajadoras en particular.

Veíamos que no se trataba de una mal llamada “campaña del miedo”, como muchos medios de comunicación y dirigentes políticos quisieron instalar en la opinión pública para deslegitimizar nuestras opiniones y las de tantos otros que levantaron su voz.

Lamentablemente, no nos equivocamos. Ese tiempo llegó. Ya no son advertencias o amenazas a futuro. La motosierra se puso en marcha y no precisamente para derribar privilegios de la casta, sino que apunta directamente contra las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, que no son otras que derechos laborales que dignifican la vida.

No es momento de pases de facturas ni de buscar responsables. Es la hora de la unión y de la lucha. Es la hora de aplicar un freno al delirio. Es la hora, hoy más que nunca, de defendernos entre todos y todas. Esa es la verdadera necesidad y urgencia.