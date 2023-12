DIB - “El niño Jesús tiene una preocupación especial por la paz. Él ha venido a traer la paz”, señaló Ojea en un mensaje grabado compartido por la CEA en sus redes sociales.

El obispo de San Isidro señaló que “no existe la paz sin la justicia” y que, en ese sentido, “tenemos una preocupación seria para que el alimento pueda llegar a todos los chicos y chicas de nuestra patria.

El titular de la CEA indicó que el niño Jesús “ha nacido pobre para indicarnos también que debemos preocuparnos que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario, principalmente nuestros chicos”.

Y agregó: “Si no, no hay modo posible de construir la paz. Si no nos preocupamos por ellos, nos despreocupamos del futuro y si nos despreocupamos del futuro seremos hombres y mujeres sin horizonte, hombres y mujeres cuyas vidas no valen la pena”.

Esta semana la comisión de Pastoral Social del Episcopado había señalado que se viven momentos de “dificultades”, en un comunicado en el que apuntó contra “toda forma de autoritarismo” y señaló que “no hay libertad sin oportunidades para todos”.

Las expresiones de la Iglesia se dan en un contexto de crisis económica, en el marco del ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional y tras el polémico decreto de necesidad y urgencia anunciado por Milei.