‘Vemos antidemocrático que lleve todo esto a través de un DNU’

La referente local del Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, Estela Peralta, manifestó en LU32 que los trabajadores sienten un afrenta y que sus derechos son avasallados por la normativa presidencial. Agregó que entienden que muchos de sus representados lo votaron, pero también hay otros que están diciendo ‘¡No!’.