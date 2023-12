Wesner: 'Venimos a continuar lo que está bien, pero también a mejorar tantísimas cosas'

El intendente municipal juró en un acto realizado en el Teatro Municipal, además de tomar juramento a los secretarios de su gobierno. En un discurso que se extendió por más de media hora, recordó las tareas realizadas durante los temporales, detalló la situación en la que se encuentra el Municipio y pidió trabajar en conjunto con Nación.