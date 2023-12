Collado: “Vamos a seguir dando batalla”

Ezequiel Collado, integrante de la CGT Regional Olavarría, se expresó en Lu32 y sostuvo que la movilización se realiza porque la situación es preocupante y “para estar a la altura de lo que se viene”. Aseguró también que está recibiendo denuncias de compañeros que han sido despedidos de sus trabajos.