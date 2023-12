Kicillof presentó el Operativo de Sol a Sol 2023/24

“Como hemos hecho año tras año, estamos lanzando un operativo que, producto de una gran inversión y un esfuerzo en materia de logística, garantizará la seguridad, la salud y propuestas culturales para fomentar el turismo en la provincia”, sostuvo Kicillof y agregó: “Este Operativo de Sol a Sol permitirá sostener también una temporada que será difícil, compleja, pero que contará con todo el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “durante estos cuatro años que pasaron, logramos recomponer al sector y batir récords de turismo, de inversión, y de presencia de un Estado que se ha dedicado a fomentar una actividad que es generadora de empleo, sobre todo entre los jóvenes”. “Cuando dicen que por no acompañar determinadas políticas no recibiremos recursos, sepan que no están castigando a un dirigente, sino a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Con el despliegue de 22.361 efectivos policiales se dispondrán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica y destinos de sierras y lagos. Además, habrá un aumento significativo de medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.

“Nos espera un verano con complicaciones, pero el Gobierno de la Provincia no va a retroceder, no va a darse vuelta, no se va a hacer el distraído: estamos acá para acompañar a un pueblo que necesita trabajo, producción, ingresos, salud y que también tiene derecho a disfrutar y descansar en sus vacaciones”, destacó Kicillof.

En materia de salud, se pondrá en marcha el Sistema de Atención al Turista (SAT) con el objetivo de brindar mayor cobertura en rutas y fortalecer los equipos de urgencias y las prestaciones en unidades sanitarias de los destinos turísticos. Asimismo, se sumarán postas de promoción de la salud que incluirán estrategias lúdicas para fomentar la participación comunitaria, y se realizará un abordaje integral con dispositivos para el cuidado de la salud mental y la protección frente a consumos problemáticos.

“Las y los turistas podrán disfrutar de sus vacaciones sin temor a que ninguna situación sanitaria pueda sobrepasar nuestra capacidad de respuesta: esto es posible gracias a un Estado presente que invierte y que hace un gran esfuerzo para garantizar el bienestar de la población”, subrayó el Ministro Nicolás Kreplak.