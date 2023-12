Adicciones: ‘Con una fiscalía y la policía no vamos a tratar el problema de fondo’

El titular de la fiscalía especializada en estupefacientes del Departamento Judicial Azul, Lucas Moyano, se refirió a la actuación de la Justicia, luego de varios llamados de denuncia emitidos por Entre Amigos. Consideró que el delito muta y que, de todas maneras hay que trabajar fuerte en la prevención. Invitó a radicar denuncias, que pueden ser anónimas, aclaró.