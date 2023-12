Alquileres: “No porque haya un cambio de ley van a salir propiedades de un momento para el otro”

El presidente del Colegio de Martilleros de Azul, Nahuel Gangoiti, se expresó en Lu32 ante uno de los puntos del DNU que establece la derogación de la Ley de Alquileres. Dio detalles de cómo sería desde el 29 de diciembre –sujeto a aprobación de una de las Cámaras-, y aclaró que no se aplicará a los contratos vigentes.