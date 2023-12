Paro y movilización de la CGT: “Estamos en un proceso de lucha continua”

La CGT anunció un paro general y movilización para el 24 de enero en contra del DNU y de la ‘Ley Ómnibus’. En ese marco, Ezequiel Collado –secretario general de la Regional Olavarría- dialogó con Lu32 y detalló la medida. Anticipó que en los próximos días se reunirán para decidir cómo actuarán a nivel local.