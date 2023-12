Por mayoría, concejales aprobaron el Presupuesto 2024

La sesión se inició pasadas las 9 con la totalidad de la nueva conformación del Concejo presente.

El concejal Aguilera fue el miembro informante del proyecto. Destacó que el mismo se realizó sin tener proyecciones en torno a la macroeconomía nacional, como el IPC o el presupuesto general del país. Agregó que el proyecto de presupuesto se concentra en la austeridad y la eficacia del gasto. El 51% son recursos de origen no tributario. Supera en unos 665 millones al que había sido presentado por Galli, con pautas que habían sido emitidas por Massa.

Aclaró que las obras incluidas en el presupuesto son las que vienen en marcha y deben concluirse. Consideró, como punto importante del proyecto, el reordenamiento de las cuentas públicas. Señaló que el plan de gestión “verdadero” se verá en el presupuesto 2025, que se presentará a fines del 2024. Solicitó consideración a sus pares por el contexto que se está atravesando.

Matrella siguió en el uso de la palabra. Puso como consideraciones a tener en cuenta el contexto económico, el poco tiempo de la nueva gestión y, también, el plazo corto para analizarlo que tuvieron los ediles. Manifestó que es llamativa la baja en el dinero para obras. Mientras que el impuesto a la piedra significa un 20% de ingresos, no se condice eso con el dinero para obras, sino que va a gastos corrientes. Reveló que un 44,5% de los gastos se va a ir en salarios del personal. Cargó contra el gobierno anterior por la situación económica actual. Manifestó, igual, que la actualización de tasas vía IPC no alcanza para cubrir los costos del municipio. Tal como expresó su par Francisco González en LU32, adelantó acompañamiento al proyecto, pero también, que van a seguir de cerca los acontecimientos.

El concejal Galli consideró que el presupuesto es una copia del presentado por el intendente anterior, con algunas modificaciones. Comenzó recordando los años 2022 y 2023 en cuestiones paritarias. 94,8% fue la inflación en el año calendario y 110% el incremento salarial durante el 2022, expresó. Con proyecciones de Bezzoni, la secretaria de Hacienda, este 2023 cerraría con un 185% o 225%, si se toman otros números de consultoras. Los salarios habían aumentado un 105,9%, mientras que el IPC lo había hecho un 119,8%. Pronostica Galli para este año, que finalizará con una diferencia de 79,3% entre el IPC y el resultado de la paritaria, por lo que la variable de ajuste serán los trabajadores.

En otro orden, manifestó que ellos recibieron un déficit más grande que este en 2016 y lo sanearon en seis meses.

Por otro lado, expresó que faltaron algunas respuestas a preguntas que le realizaron a Bezzoni, y que no tuvieron acceso al RAFAM.

La concejal Arouxet comenzó diciendo que nuevamente han ninguneado al Concejo, pese a que hubo un cambio de gestión. Coincidió con Galli en ver que no hubo trabajo desde el 23 de octubre, como ha expresado Wesner en su discurso. Criticó que se haya hecho un organigrama, sin tener en cuenta el estado del municipio. Señaló que se entregó un presupuesto con cambio de nombres de las áreas, pero nada más. Fue dura con Bezzoni, que para ella no respondió las consultas que se le hizo. Están mintiendo a quienes los votaron y al resto de la población. Para ella no hay ahorro en la reducción de planta, que significa 24 millones al mes. Afirmó que hay nuevas altas de personal, pese a que Ubaldo García les respondió que no hubo. Por otro lado, en el presupuesto no hay proyección de construir una vivienda. Tal como expresó el concejal preopinante, sostuvo que se va a aplicar un aumento de tasas del 100% en los primeros meses del año. Reiteró que no modificaron nada en el presupuesto que había presentado Galli. Consideró que no hay una sola medida para sacar a Olavarría del déficit que está sumida hace años. Adelantó que no van a acompañar el presupuesto, porque no representa a Olavarría: representa promesas incumplidas.

También les preguntó si iban a hacer algo con Transporte Malvinas y le respondieron que nada puede hacerse porque es un contrato ya firmado. Algo similar con el Estacionamiento Medido, que han criticado en este recinto, agregó.

Siguió Casamayor de la LLA en uso de la palabra. Consideró que se “pasa la motosierra” por el salario de los municipales. Pidió conocer qué va a hacer quien representa a los trabajadores de la Comuna.

Lascano indicó que el déficit se incrementa en un 30%. Criticó que el impuesto a la piedra se use para gastos corrientes y que no haya recomposición para los trabajadores municipales. Es una prorroga del presupuesto de la gestión Galli, manifestó. Opinó que el presupuesto tira, en 19 días, las banderas del oficialismo que gobierna Olavarría. Consideró también que la política no está pagando la crisis, como propone el presidente Javier Milei. Denunció que el presupuesto cristaliza el acuerdo entre Unión por la Patria, el PRO y la UCR, que se plasmó en la sesión preparatoria donde se eligieron autoridades. Expresó, personalizando la discusión, que la “banca” de Santellán costará 97 millones de pesos este año. Se preguntó el acuerdo por la presidencia de Santellán tiene que ver con el acompañamiento que hubo en la elección de autoridades.

Se lamentó porque el resultado de la auditoría anunciada por Wesner, está echado.

Añadió que el presupuesto presentado es ‘hiperdeficitario’, pese a que Bezzoni no le pudo responder la pregunta.

Denunció que funcionarios de Galli usaron el Concejo Deliberante como guarida, pero son los ganadores de este presupuesto. Los perdedores, son los vecinos de barrios como el Jardín, el FONAVI, que no está presupuestado el embellecimiento, ejemplificó. Para concluir, le pidió al intendente que rehaga el presupuesto, con su propia impronta.

El concejal Petehs indicó que el temporal no puede usarse como excusa. Señaló que ha habido y va a haber ese tipo de situaciones y lo único que se puede hacer es estar preparados. Manifestó que en este presupuesto no hay una partida para emergencias, como sí supo haber en otros años. Este tipo de previsión hace que una Comuna esté mejor organizada de lo que está Olavarría. Petehs agregó que hubo comunicación desde Nación, y que el “Ministro de Desarrollo Social” llamó al intendente, pero no se informó oficialmente. Destacó el papel de Adrián Guevara que quedó como referente de Defensa Civil, área que estaba sin conducción. Denunció que el Cuartel de Bomberos, en un momento, parecía una Unidad Básica. En otro orden, reclamó que no se agradeció a todos los bloques que participaron en la contención de la emergencia.

El concejal Coscia rememoró la reunión que tuvieron con Bezzoni y García en comisión de Hacienda. “Nuestro Presupuesto es el de Galli”, manifestó Coscia que fue la respuesta que les dieron cuando consultaron qué presupuesto están usando. Recordó que Wesner fue crítico con el presupuesto 2023 en la sesión que quedó aprobado. Nuevamente, como algunos de los concejales preopinantes, se refirió a la falta de trabajo desde que Wesner triunfó el 22 de octubre, por la poca preparación del proyecto de presupuesto.

Respecto a la tormenta, Coscia consideró que se entregó una gestión funcionando y con elementos para poder hacer frente a la tragedia. Defendió a su compañera de banca que ejerció la Secretaría de Desarrollo Humano, porque quisieron ocultar stocks de lo recibido en el área.

También defendió a las Tu.Vi. que pasaron la “prueba del temporal”.

En otro punto de la exposición, Coscia expresó que el ahorro del personal por el recorte de la planta política, significa el 0,5% del presupuesto. De todas maneras, manifestó que hay direcciones que son necesarias para la dinámica de trabajo municipal.

También señaló que no hay presupuestadas viviendas, ni el matadero, ni el Polo Educativo.

Luego de un cuarto intermedio, se retomó con un pedido de Arouxet para que la votación sea nominal. Se aprobó por mayoría, con el voto en contra del bloque Juntos.

Galli volvió a hacer uso de la palabra para destacar el trabajo de los Voluntarios. Aprovechó para repasar lo que dejaron como gestión en el Depósito de Desarrollo Social y combinarlo con lo afirmado por el intendente en su discurso. Resaltó el parque automotor que recibió la gestión Wesner.

Manifestó que se pusieron a consideración en la transición las licitaciones por vencer y debían revisarse, además de otros contratos. Hizo hincapié en la licitación del corte de pasto del aeródromo, por 66 millones de pesos que estaría por ser dada de baja, expresó, tras haber pasado por una etapa de acuerdo. Alertó por el transporte público, ya que el ministro provincial dijo no tener dinero, pero si enviaron bolsas navideñas para los empleados municipales, efectuando una chicana.

Reconoció que no pudieron cambiar el resonador por problemas de importación, pero la negociación se cayó por los vaivenes del país, aclaró.

Finalmente, volvió a insistir, como en apariciones públicas anteriores, en la degradación de la secretaría de salud. Señaló que la coordinación de la secretaría la da el secretario y el intendente debe estar por arriba del mismo. De todas maneras, señaló que la degradación va mas allá, porque caen recursos asignados en el área, en unos 40 millones, cuando el presupuesto tiene mas dinero previsto que ingrese.

La concejal Amespil señaló que no le hace bien a la política englobar todo en lo mismo. Ejemplificó que muchos de los directores que formaban parte del organigrama, eran trabajadores jerarquizados. Consideró que muchas veces no es necesario diferenciar la planta política del empleados municipal, y pidió que el nuevo gobierno trate de respetar eso. Destacó lo que se hizo en transición, que fue ordenada, pero después pasó lo del Teatro Municipal y eso se desacomodó, porque era una sesión del Concejo. Respecto a la redacción del presupuesto, manifestó que visto lo presentado, no se pensaba una Olavarría tan distinta. Adelantó que van a acompañar para que se pueda gobernar Olavarría, pero recordó que el actual oficialismo solo acompañó los presupuestos post triunfos electorales del 2016 y el 2020. Consideró que deberán estar atentos a los que pase y que acompañamiento no es obsecuencia. Finalmente pidió que todos respeten la investidura que da el Concejo.

Por último, Aguilera volvió a tomar la palabra para responder algunas cuestiones, dijo, sobre todo, de La Libertad Avanza. Específicamente se refirió a las cuestiones relacionadas con el engaño al electorado, haciendo un paralelismo entre el intendente y el presidente de la Nación: “prometió que el ajuste lo pagaba la casta y lo están pagando los trabajadores”. Dijo estar sorprendido por la defensa de los trabajadores a nivel local, pero el DNU de Milei pulveriza los derechos laborales. Añadió que se preguntan por acuerdos locales, pero nada dicen del acuerdo entre Macri y Milei. También dijo que el DNU impacta de lleno en la política municipal.

Reconoció que el presupuesto se hizo en una semana, y que es el de un solo año, no el de toda la gestión.

Aguilera mencionó que en varias ocasiones los han convocado a trabajar en conjunto a los ediles de LLA pero nunca han concurrido. Pidió que no le mientan a los olavarrienses en torno a la intención de colaborar con el nuevo gobierno.

También se refirió a la cuestión del temporal para responder las afirmaciones en torno al trabajo que se hizo en el Cuartel, que, recordó, el jefe de bomberos ha resaltado la actitud del intendente. Aclaró que la gente reconoce que la respuesta del equipo de gestión fue ‘formidable’.

Defendió a Wesner y recordó que el presupuesto que presentó Galli en 2015, lo hizo el 29 de diciembre y se trató el 30. En este caso, reconoció que estos días hubo problemas con el RAFAM, pero se pudieron solucionar. Se preguntó cómo dan clases desde la banca de Juntos en torno a la administración del municipio, y dejaron una Comuna deficitaria.

Añadió que no hay contemplados ni aumentos de tasas ni acuerdo paritario. Recordó que la gestión anterior siempre aumentó las tasas a tope de lo que podía por el artículo que nunca acompañaba el peronismo.

Adelantó que este gobierno construirá el frigorífico, sea con el dinero de donde sea. Recordó que era una promesa de la gestión de Galli. Respecto a las viviendas, indicó que este año 100 olavarrienses tendrán nuevas casas. Dijo estar contento porque las Tu.Vi. No se volaron con la tormenta, porque sería lo único que les faltaba. Pidió colaboración, pero de verdad.

Arouxet respondió que Milei está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Consideró que el gobierno anterior dejó sin derecho a Salud, al Trabajo y a la Educación. Para ella, Milei no puede hacer una vivienda “porque se robaron un país”. Insistió con que se le prometió a olavarrienses cosas que se sabía que no se iban a poder hacer.

En cuanto al trabajo en equipo denunció que no tiene sillas en el bloque para trabajar.

Pidió que no comparen a Milei con Wesner. También que muchos hagan ‘mea culpa’ para hacer trabajo en equipo.

El concejal González manifestó que celebra el debate e intercambio. En ese momento se interrumpió la sesión porque ingresó un vendedor ambulante y se dirigió al estrado.

Al retomar la sesión, González señaló que los intercambios deben darse con respeto, porque es lo que la ciudadanía quiere. Solicitó analizar con seriedad y respeto, sin chicanas. También que no se mencionen acuerdos espurios que faltan a la verdad.

El concejal Quiroga, que aclaró que se desempeño como empleado municipal estos últimos ocho años, manifestó que todo el tiempo han cobrado salarios por debajo de la linea de pobreza. “No nos conocieron”, expresó. Para él, desde Juntos no pueden dar cátedra al peronismo en cuanto al trato con los trabajadores. Mientras que desde LLA, entiende que si las políticas nacionales de Milei se aplican acá, ya se entienden que se comenzaría por golpear a los trabajadores.

Galli añadió que coincide con la desvirtuación del debate. De todas formas, celebra que ahora no importe el origen de los fondos de las obras y repasó casas construidas por la Provincia que ellos entregaron. En cuanto al déficit del ejercicio actual, explicó que los ingresos aumentaron 105% y la inflación fue del 160% a noviembre, pero será mayor en diciembre por los resultados del gobierno de Fernández, ya que defendió a Javier Milei porque explicó que la inflación de diciembre no se la pueden achacar al nuevo presidente. Reiteró que la suba de tasas está en el presupuesto y será, como mínimo, del 85%. También espera que se defiendan los haberes de los municipales por parte del Sindicato, ya que la pérdida podría ser del 105%.

El presupuesto quedó aprobado por 16 votos contra 4, los de los ediles de la LLA.

Tras un nuevo cuarto intermedio, el orden del día continuó con el tratamiento de la Ordenanza Fiscal Impositiva que, se había anunciado, implica un incremento en la alícuota de Seguridad e Higiene para comercialización minorista en grandes superficies (supermercados), banca minorista y cementeras.

Aguilera señaló el cambio de alícuota, además de las cuestiones económico-financieras de la Comuna, responde a un incremento de los servicios de inspección en el área de habilitaciones. Estimó que se recaudarán unos 61 millones de pesos más al mes.

La concejal Arouxet recordó que cuando se prevé un incremento de tasas hay que tener una correspondiente contraprestación. Añadió que desde la oficina de Legales respondieron lo que Aguilera había comentado antes. Señaló que el expediente está mal presentado, porque parece más un aumento de impuestos que de tasas, por eso piden la abstención. Añadió que tampoco hay detalles de cuánto la tormenta impactó en los gastos extras de la Comuna.

Con el voto contrario del oficialismo, la autorización para abstenerse fue aprobada.

La concejal Amespil señaló que fueron ellos los que marcaron en comisión que no está bien justificado el proyecto, hasta la aclaración que llegó del Ejecutivo respecto a la ampliación del Cuerpo de Inspectores. Le piden al Ejecutivo que ponga lo necesario para reordenar el área.

La modificación fue aprobada por unanimidad con la abstención de Ahora Olavarría – LLA. Al mencionar Mariano Ferro, el secretario, el nombre de la agrupación que se abstenía, fue corregido por la bancada, ya que no tienen nombre aún, explicaron.

Fue aprobada por unanimidad la resolución que declara de interés la Fiesta de Reyes en la edición 59, que se desarrollará el 5 de enero en Sierras Bayas.

También por unanimidad, pero con modificaciones se aprobó una resolución que buscaba plantear posición contraria al DNU de Javier Milei, pero el bloque Juntos, con apoyo de la UCR y Ahora Olavarría, pidió intervenirla para que el Concejo de Olavarría le solicite rápido tratamiento al Congreso de la Nación.