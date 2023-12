‘La temporada con mayor incertidumbre en los últimos 20 años’

Foto: Tripadvisor

El Secretario de Turismo de Tres Arroyos, que contiene a Claromecó, Reta y Orense, Pablo Ledesma, se expresó en Radio Olavarría. Explicó que forma parte de una nueva gestión que inició el 10 de diciembre, pero ya conoce a todos los prestadores, porque supo estar en el cargo hace tiempo.