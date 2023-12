Camping Miguel Lillo: una alternativa para conectarse con la naturaleza

Rafael Mujica Lázaro, encargado del lugar que se ubica en Necochea, se refirió a las obras realizadas en el Complejo que garantizan una mejor estadía, y se mostró expectante por la temporada venidera, aunque afirmó que hasta el momento tienen un 50% menos de reservas que el año anterior, pero que por lo general, suelen reservar ‘sobre la hora’. Se refirió además a los beneficios de acampar allí, debido a la posibilidad de ‘desconectarte’.