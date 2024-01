‘Aquellos que pudieron cancelar, ante la incertidumbre económica, cancelaron sus reservas’

Foto: Necochea.gov.ar // 2021

Lo expresó Arturo Rojas, intendente de Necochea, que dialogó con Radio Olavarría este martes. Expresó, de todas formas, que confía en una buena temporada, que tendrá características distintas, reconoció. Por otro lado, añadió que será un buen año para la otra dimensión productiva del distrito, relacionado con las exportaciones agrarias.