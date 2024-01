Las cartitas a los Reyes se reciben desde este miércoles y hasta las 22 del viernes

Lo señaló Verónica Ruybal, integrante de la comisión que organiza la Fiesta, que este 2024 va por su edición 59. Agregó que hubo colaboración de la Municipalidad y que están apuntando a que algunos temas, como los fuegos artificiales, vuelvan para la edición 60 del 2025.