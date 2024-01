‘Comemos el mismo animal que se exporta, otros cortes’

Fotos: IPCVA

El productor Eduardo Alem, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, se refirió a la decisión de levantar la prohibición de exportación de cortes de carne populares en la Argentina, que rige desde este lunes. Para él, no impactará negativamente en los mostradores, e incluso podría mejorar los precios al público.